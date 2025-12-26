Harput’ta Kar Yağışı Başladı — Elazığ’ın 4 Bin Yıllık Mahallesi Beyaza Büründü

Harput’ta kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bölgedeki hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte beyaz örtü, kentin yüksek mahallelerini etkisi altına aldı.

Tarihi dokuda dikkat çeken görüntüler

Kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde başlayan kar, tarihi yapıların üzerinde oluşan ince buz tabakaları ve ilk kar taneleriyle dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Mahallenin kadim dokusu, karla kaplanınca fotoğrafik kareler ortaya çıktı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

