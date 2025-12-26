DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Harput’ta Kar Yağışı Başladı — Elazığ’ın 4 Bin Yıllık Mahallesi Beyaza Büründü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Elazığ’ın yüksek kesimleri ve 4 bin yıllık Harput Mahallesi’nde kar etkili oldu; yetkililer dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:29
Harput’ta Kar Yağışı Başladı — Elazığ’ın 4 Bin Yıllık Mahallesi Beyaza Büründü

Harput’ta kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bölgedeki hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte beyaz örtü, kentin yüksek mahallelerini etkisi altına aldı.

Tarihi dokuda dikkat çeken görüntüler

Kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde başlayan kar, tarihi yapıların üzerinde oluşan ince buz tabakaları ve ilk kar taneleriyle dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Mahallenin kadim dokusu, karla kaplanınca fotoğrafik kareler ortaya çıktı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. SEZONUN...

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. SEZONUN İLK KAR TANELERİ, 4 BİN YILLIK TARİHİ HARPUT MAHALLESİ’NDE GÖRÜLDÜ

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. SEZONUN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Çöpten Çıkan Bağlama Gönüllere Dokundu
2
Ümraniye Keyap Camii Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
3
Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü
4
Harput’ta Kar Yağışı Başladı — Elazığ’ın 4 Bin Yıllık Mahallesi Beyaza Büründü
5
Van’da Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü
6
Öğretmen Nevin Vurunbiği TSK’ya Milyonluk Bağış Yaptı, ‘Psikoz’ İddiasıyla Hastaneye Yatırılmak İstendi
7
Kastamonu’da 40 Yılın Ardından Emekli Olan Müdüre Duygusal Uğurlama

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı