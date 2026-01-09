Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Şehit Polis Turgut Külünk'ün Ailesine Veda Ziyareti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine veda ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:14
Veda ziyareti ve taziye

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine veda ziyaretinde bulundu.

Şehidin, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu ve operasyonda çıkan çatışmada şehit olduğu bildirildi. Vali Aslan, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyaretin kapsamına ilişkin olarak Aslan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atama nedeniyle veda ziyaretinde bulundu. Aslan, 2026/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali/Mülkiye Başmüfettişi olarak atanması dolayısıyla ailesine veda etti.

Vali Aslan, kahraman şehidimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Külünk'ün ailesine sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

