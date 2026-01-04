DOLAR
Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi

Ağrı’nın Diyadin ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yoğun kar ve soğuk nedeniyle kurtlar yerleşimlere indi; mahalle sakinleri tedirgin, yetkililer uyarıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:03
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına kadar indirdi.

Gece saatlerinde mahalle içinde görüntülenen kurtlar, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kar kalınlığının artması ve doğada yiyecek bulmanın zorlaşmasıyla birlikte kurtlar bir sokak üzerinde yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kurtların karla kaplı yolda uzun süre dolaştığı ve çevreyi kontrol ettiği görüldü.

Mahalle Sakinlerinin Endişesi ve Yetkililerin Uyarısı

Mahalle sakinleri özellikle gece saatlerinde dışarı çıkmaya çekindiklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, benzer durumların son günlerde sıkça yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, hava koşulları normale dönene kadar vatandaşların dikkatli olmaları, özellikle çocukların ve evcil hayvanların yalnız bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

