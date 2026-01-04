Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına kadar indirdi.

Gece saatlerinde mahalle içinde görüntülenen kurtlar, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kar kalınlığının artması ve doğada yiyecek bulmanın zorlaşmasıyla birlikte kurtlar bir sokak üzerinde yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kurtların karla kaplı yolda uzun süre dolaştığı ve çevreyi kontrol ettiği görüldü.

Mahalle Sakinlerinin Endişesi ve Yetkililerin Uyarısı

Mahalle sakinleri özellikle gece saatlerinde dışarı çıkmaya çekindiklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, benzer durumların son günlerde sıkça yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, hava koşulları normale dönene kadar vatandaşların dikkatli olmaları, özellikle çocukların ve evcil hayvanların yalnız bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, YABAN HAYVANLARINI YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNDİRDİ. GECE SAATLERİNDE MAHALLE İÇERİSİNDE GÖRÜNTÜLENEN KURTLAR, VATANDAŞLARDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU.