e-Devlet'ten kontrol etmeyenin emekliliği yanacak! Milyonlarca emekli tehlikede

Gazeteci Noyan Doğan, bugün köşe yazısında SGK'nın bu yöndeki faaliyetlerini ve ortaya çıkan dolandırıcılık işlemlerinde kullanılan cezai prosedürleri anlattı. Doğan, devletin uzun zamandır kayıt dışı istihdam ile mücadele ettiğini söyledi.

2010'lu yıllarda yüzde 40-43 oranında kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 25,42'ye geriledi. Bu düşüşe rağmen işgücünün dörtte biri hâlâ SGK primi ödemeden çalışıyor. SGK, 2023'te yaptığı denetimlerde 20 milyon 811 kayıt dışı işçiyi tespit etti. Bunlardan 2.264'ü yabancıydı.

Ayrıca 1.533 iş teklifinin sahte olduğu ve yaklaşık 89.000 iş teklifinin sahte sigorta kapsamına sahip olduğu tespit edildi. Boşanmış ve ölen yakınlarından maaş almak için beraber yaşayan 2 bin 418 kişiyi tespit edilerek maaşları düşürüldü. SGK ayrıca 112 bin 421 kayıt dışı sigortalı ve aynı zamanda 15 bin 443 kayıt dışı çalışan tespit etti.





Elde edilen bulgulara göre toplam 1,2 milyar TL'nin üzerinde para cezası kesildi. SGK, prim oranları yüzde 20'den fazla düşen 181 bin kişiye SMS göndererek ödenmeyen primlerini bildirdi. Bu durum, işverenin primleri düşürmek amacıyla çalışanın maaşını olduğundan düşük tahmin etmesi durumunda ortaya çıkar.

Emeklilik nedeniyle usulsüz işlemler de durdurulacak. Hayali sigortalı olduğu tespit edilenlerin emeklilik hakları iptal edilecek, maaşları ise faiziyle birlikte iade edilecek. Ayrıca, hayali sigortanın bir sonucu olarak ortaya çıkan tıbbi masrafların da size geri ödenmesi gerekir. İşverenler ağır para cezaları ödemek zorunda kalacak ve sahte sigorta ve sahtecilik suçları nedeniyle hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.