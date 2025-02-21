Edirne’de 5,5 Asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne’deki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi’nde kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:15
Edirne’de 5,5 Asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Camide Tarihi Restorasyon

Edirne'nin Tunca Nehri kenarında yer alan ve 5,5 asırlık geçmişe sahip Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen bu önemli projede, caminin restorasyonunun yanı sıra cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

İhya Çalışmaları ile Camide Yenilikler

Çalışmalar kapsamında, toprak altındaki yürüyüş yolları gün yüzüne çıkarılacak ve cami bahçesine bir kitap kafe inşa edilecek. Bu yeniliklerle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Vali Sezer’den İnceleme Ziyareti

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere camiyi ziyaret etti. Ziyaretinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon süreci hakkında bilgiler alan Vali Sezer, caminin eski ihtişamına yeniden kavuşacağına inandığını ifade etti. Valisi Sezer’e bu ziyareti sırasında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti.

Tarihi Evliya Kasımpaşa Camisi Hakkında

1478 yılında, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Kasım Paşa tarafından inşa ettirilen cami, kare planlı tek minare ve kubbeye sahip bir avluya sahiptir. Tarih boyunca nehir taşkınları nedeniyle sık sık su baskınına uğrayan yapı, 1950 yılında ibadete kapatılmıştır. Uzun yıllar boyunca çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede gerçekleştirilen kanal çalışmalarıyla su baskını sorunlarının ortadan kalkmasıyla birlikte restorasyon çalışmaları yeniden hayata geçirilmiştir.

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa...

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa...

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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