Edirne'de 'Balkanlar ve Edirne' Söyleşisi Gerçekleşti

Edirne'de 'Balkanlar ve Edirne' Söyleşisi Düzenlendi

Edirne, önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Balkan Strateji ve Kültürel Araştırmalar Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Balkanlar ve Edirne' konulu söyleşi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi'nde yapıldı.

Söyleşinin konuşmacısı Trakya Üniversitesi 9. ve 10'uncu Dönem Rektörü ile Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu oldu. Tabakoğlu, Edirne’nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bunun şehrin stratejik konumunu pekiştirdiğini ifade etti.

Edirne'nin Tarihindeki Önemi

Prof. Dr. Tabakoğlu, Edirne’nin Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara açıldığı kapı olduğunu belirtti. 'Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne, Balkanlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor' dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu, Edirne'nin güzelliklerini ve tarihi birikimini şu sözlerle anlattı: 'Edirne güzel bir Balkan şehri. Burada çok önemli tarihi ve kültürel birikime sahibiz. Balkanlar konuşulurken Edirne'den söz etmemek olmaz, Edirne konuşulurken Balkanlar'dan söz etmemek olmaz. Balkanlar ve Edirne birbirinden ayrılmaz iki unsur. Edirne, Osmanlı döneminde bir başkentti. İstanbul'u ve Balkanlar'ı fetheden başkent. Esasen Balkanlar'ın manevi başkenti olarak varlığını sürdürüyor.'

Son olarak, Edirne’nin son 200 yıldır mahzun bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Tabakoğlu, 'Yeniden bir başkent vurgusunu yapabilmek, bunu önce kendi benliğimizde hissedebilmek ve tüm kurumlarıyla Edirne'de yaşatabilmek en büyük amacımız'