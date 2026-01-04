DOLAR
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, II. Mahmud döneminden kalan Mahmudiye Kışlası'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi; hedef, 25 bin m²lik yapıyı kültür merkezine dönüştürmek.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:55
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi

Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin önemli kültür mirasları arasında yer alan ve II. Mahmud döneminde inşa edilen Mahmudiye Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar ve hedefler

Vali Sezer, restorasyon alanında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Kışla, cami ve hamam bölümlerinin ihya edileceği; yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip asırlık yapının, restorasyon tamamlandığında ülkenin en önemli kültür merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tarihi dokunun korunması

Tarihi dokunun korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Sezer, Mahmudiye Kışlası'nın tamamlanmasının Edirne'nin kültürel ve turistik değerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

