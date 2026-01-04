Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi

Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin önemli kültür mirasları arasında yer alan ve II. Mahmud döneminde inşa edilen Mahmudiye Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar ve hedefler

Vali Sezer, restorasyon alanında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Kışla, cami ve hamam bölümlerinin ihya edileceği; yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip asırlık yapının, restorasyon tamamlandığında ülkenin en önemli kültür merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tarihi dokunun korunması

Tarihi dokunun korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Sezer, Mahmudiye Kışlası'nın tamamlanmasının Edirne'nin kültürel ve turistik değerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

MAHMUDİYE KIŞLASI’NDA RESTORASYON