Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi İhya Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Mevlevihane Yeniden Hayat Buluyor

Edirne'de 15. yüzyılda Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Tarihi Yapıların İhyası Projesi ile kentin tarihi değerleri yeniden ayağa kaldırılıyor.

Çalışmaların Detayları

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, devam eden rekonstrüksiyon çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu. Tarihi yapının önemli bir yere sahip olması, yapılan çalışmaların ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Mevlevihanenin Tarihi Önemi

Muradiye Mevlevihanesi, ahşap mevlevihane binaları, tekke yapıları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşmaktaydı. Ayrıca, burada Mevlevi dervişler, öğrenciler ve misafirler için hazırlanan yemeklere imarethanede erişim sağlanıyordu. Zamanında cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlerde her gün ekmek, perşembeleri ise pilav ve zerde ikram edilirdi.

Mevlevihane, 1925 yılında kısa bir süre ilkokul olarak hizmet vermiş, sonrasında ise Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırılmıştır. Caminin haziresinde, mevlevihanenin önemli şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

Edirne'de 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmaları devam ediyor. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci (solda), bu kapsamda rekonstrüksiyon çalışmaları süren Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu.