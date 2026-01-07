Edirne’de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu

Edirne genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşturdu. Yağışın etkili olduğu noktalarda yollar adeta göle döndü ve günlük yaşam etkilendi.

Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti; araçlar birçok noktada yavaşlamak zorunda kaldı, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Özellikle düşme ve araç hasarı riskine karşı dikkat çekildi.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca su birikintilerine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağmur aralıklarla devam edecek, bu nedenle kent sakinlerinin meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve tedbirli davranmaları önem taşıyor.

