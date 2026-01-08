Kastamonu İnebolu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimleri Sürüyor

Evrenye Balıkçı Barınağı'nda ekipler kapsamlı kontroller gerçekleştirdi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından beyaz kum midyesi avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Evrenye Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimlere Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Deniz polisi eşliğinde yapılan incelemelerde Orman ve Tarım Müdürlüğü personeli, avcılığa ilişkin uygulamaları titizlikle kontrol etti.

Denetimler kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yasal boy kontrolleri, kota uygunluğu ve tekne ile av araç-gereçlerine yönelik kontroller yapıldı.

Ayrıca, çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarının belirlenmesi, sınıflandırılması, ürün alımına açılıp kapatılması ile numune alımına ilişkin uygulama talimatı doğrultusunda analiz ve incelemeler gerçekleştirildi.

Yetkililer, denetimlerin bölgedeki sürdürülebilir su ürünü kaynaklarının korunması ve mevzuata uyumun sağlanması amacıyla devam edeceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BEYAZ KUM MİDYESİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.