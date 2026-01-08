Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı

Türkeli'de okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 3 günde toplam 253 ünite kan toplandı; Cumhuriyet Ortaokulu 116 üniteyle lider.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:57
Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı

Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyası üç gün boyunca sürdü ve güçlü bir katılımla tamamlandı.

Kampanya kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu 116 bağışla ilk sırada yer aldı; Cumhuriyet İlkokulu'nda 83, Atatürk İlkokulu'nda ise 54 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Okullarda yapılan bağışlarla birlikte kampanya süresince toplam 253 ünite kan toplanarak ilçede önemli bir rekora imza atıldı. Yetkililer, gösterilen duyarlılığın hem kan ihtiyacının karşılanmasına hem de toplumda kan bağışı bilincinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptığı açıklamada, "Okullarımızda düzenlenen bu anlamlı kampanyaya velilerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti. Toplam 253 ünite kan bağışıyla önemli bir farkındalık oluşturduk, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKELİ’DE OKULLARDA REKOR KAN BAĞIŞI: 3 GÜNDE 253 ÜNİTE KAN TOPLANDI TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM...

TÜRKELİ’DE OKULLARDA REKOR KAN BAĞIŞI: 3 GÜNDE 253 ÜNİTE KAN TOPLANDI TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE OKULLARDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI, YOĞUN KATILIMLA TAMAMLANDI.

TÜRKELİ’DE OKULLARDA REKOR KAN BAĞIŞI: 3 GÜNDE 253 ÜNİTE KAN TOPLANDI TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Çarpıp Kaçma: Yaralanan Yavuz Sazak 2 Yıldır Adalet Bekliyor
2
Siirt Balı İçin Markalaşma ve Çeşitlilik Yol Haritası
3
Edirne Hamzabeyli'nde 2026'nın İlk Karı: Köy Beyaza Büründü
4
Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı
5
Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü
6
Kastamonu İnebolu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimleri Sürüyor
7
Ege’nin Enleri’ne Kütahya Damgası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları