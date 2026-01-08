Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyası üç gün boyunca sürdü ve güçlü bir katılımla tamamlandı.

Kampanya kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu 116 bağışla ilk sırada yer aldı; Cumhuriyet İlkokulu'nda 83, Atatürk İlkokulu'nda ise 54 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Okullarda yapılan bağışlarla birlikte kampanya süresince toplam 253 ünite kan toplanarak ilçede önemli bir rekora imza atıldı. Yetkililer, gösterilen duyarlılığın hem kan ihtiyacının karşılanmasına hem de toplumda kan bağışı bilincinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptığı açıklamada, "Okullarımızda düzenlenen bu anlamlı kampanyaya velilerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti. Toplam 253 ünite kan bağışıyla önemli bir farkındalık oluşturduk, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

