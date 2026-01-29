Edirne'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde cadde ve sokakları su altında bıraktı. Yağış sonrası taşan rögarlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Saraçhane'de trafik ve yaya ulaşımı etkilendi

Özellikle Saraçhane mevkiinde biriken yağmur suları trafikte aksamalara neden oldu; araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Oluşan su birikintileri vatandaşların yürümekte zorlanmasına yol açtı.

Vatandaşlar, benzer manzaranın hemen her yağışta yaşandığını belirterek rögarların düzenli olarak temizlenmesini ve altyapı çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Bölge sakinleri, kısa süreli yağmurlarda bile aynı sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

