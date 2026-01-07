Edirne'de Sağanak Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

Yağış kent yaşamını aksattı

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı.

Sürücüler bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve yayalar su birikintilerinin arasından geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

