Edirne'de Sağanak Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

Edirne'de sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı, trafik polisleri uyardı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:47
Yağış kent yaşamını aksattı

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı.

Sürücüler bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve yayalar su birikintilerinin arasından geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

