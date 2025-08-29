Edirne'de Terziler (Dar Çarşısı) Restorasyonu Başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer öncülüğünde, kent merkezindeki 'Dar Çarşı' olarak bilinen Terziler Çarşısı'nda restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyonun hedefi ve kapsamı

Sezer, çarşıyı gezerek projeyle ilgili bilgi aldı ve çalışmalar süresince esnafa destek sözü verdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi tarihi hüviyetine ve misyonuna kavuşturmak için restorasyon başlattıklarını söyledi.

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından yürütülüyor. Sezer, alanda 40 yapı bulunduğunu, bunların 39'unun tescilli olduğunu belirtti.

Sezer, projenin Saraçlar Caddesi ile bağlantılı olarak restore edileceğini ve alanın önemli bir turizm aksı haline geleceğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: 'İnşallah 2 ay içerisinde tamamlayarak kış başlamadan burayı eski tarihi güzel günlerine kavuşturmuş olacağız. Hayırlı olsun.'

Proje ekibi ve ziyaret

Vali Sezer'e ziyarette Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Umut Bozdağ da eşlik etti.

