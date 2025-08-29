DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,29%
ALTIN
4.507,37 0%
BITCOIN
4.522.458,92 1,8%

Edirne'de Terziler (Dar Çarşısı) Restorasyonu Başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi arkasındaki 40 yapının 39'u tescilli Terziler (Dar) Çarşısı restorasyonunun 2 ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:38
Edirne'de Terziler (Dar Çarşısı) Restorasyonu Başladı

Edirne'de Terziler (Dar Çarşısı) Restorasyonu Başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer öncülüğünde, kent merkezindeki 'Dar Çarşı' olarak bilinen Terziler Çarşısı'nda restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyonun hedefi ve kapsamı

Sezer, çarşıyı gezerek projeyle ilgili bilgi aldı ve çalışmalar süresince esnafa destek sözü verdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi tarihi hüviyetine ve misyonuna kavuşturmak için restorasyon başlattıklarını söyledi.

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından yürütülüyor. Sezer, alanda 40 yapı bulunduğunu, bunların 39'unun tescilli olduğunu belirtti.

Sezer, projenin Saraçlar Caddesi ile bağlantılı olarak restore edileceğini ve alanın önemli bir turizm aksı haline geleceğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: 'İnşallah 2 ay içerisinde tamamlayarak kış başlamadan burayı eski tarihi güzel günlerine kavuşturmuş olacağız. Hayırlı olsun.'

Proje ekibi ve ziyaret

Vali Sezer'e ziyarette Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Umut Bozdağ da eşlik etti.

Edirne'de "Dar Çarşı" olarak da bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restorasyonuna...

Edirne'de "Dar Çarşı" olarak da bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restorasyonuna başlandı. Vali Yunus Sezer, çarşıyı gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, esnafa çalışmalar süresince destek sözü verdi.

Edirne'de "Dar Çarşı" olarak da bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restorasyonuna...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Terziler (Dar Çarşısı) Restorasyonu Başladı
2
Audi RS6 Avant GT, 660 Adetle Sınırlı Olan ve 621 Beygir Güç Üretilen Efsanevi Bir Canavar
3
Memur olmak isteyenlere işte fırsat! En az lise mezunu, KPSS 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce açıldı
4
Kia'nın son bombası rakiplerini ezdi geçti: İşte 2024 Kia Sorento fiyatı ve özellikleri
5
Tokat Reşadiye Demircili Beldesi'nde Selvigül Kandoğmuş Şahin Kütüphanesi Açıldı
6
Altın Koza'da 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sahiplerini buldu
7
Karabük'te Hadrianopolis'te 'Arkeo Terapi' Çalıştayı: 18 Ülkeden 66 Sanatçı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı