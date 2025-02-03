Edirne'deki Tarihi İlhan Koman Konağı, Butik Otel Olarak Hizmete Girecek

Edirne'deki Tarihi İlhan Koman Konağı Butik Otel Oluyor

Edirne'de restore edilen İlhan Koman Konağı, butik otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, Edirne Valiliği koordinasyonunda birçok tarihi konak gün yüzüne çıkarılıyor.

1905 yılında inşa edilen ve Eski İstanbul Caddesi'nde yer alan 6 odalı, 2 katlı İlhan Koman Konağı'nın restorasyonu bu projeye dahil edildi. Proje, Edirne İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilen Tarihi Dokuda Modern Konaklama Projesi dahilinde gerçekleştirildi.

Fiyat Çalışmaları Yolda

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik koordinasyonundaki restorasyon projesini desteklediklerini ifade etti. Gegeoğlu, konağın 2023'te başlayan proje kapsamında tamamlandığını hatırlatarak, "Konağımızdaki çalışmalar bitti. İç tefrişatımız tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonumuz bu hafta kararını verecek. Komisyon kararı doğrultusunda otelin fiyat çalışmaları tamamlandıktan sonra Valimizin takdiriyle konak hem Edirnelilerin hem de misafirlerimizin hizmetine açılmış olacak," dedi.

Vali Yunus Sezer'in restorasyon çalışmalarında büyük çaba harcadığını vurgulayan Gegeoğlu, kentin birçok konağının da ihya edileceğini belirtti. Tarihi konakların turizme katkısının önemine dikkat çekerek, "Edirne, tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle Avrupa'ya açılan bir kapı. Bu değerleri birlikte yaşatmalıyız," şeklinde konuştu.

Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı "butik otel" olarak hizmet verecek.

Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı "butik otel" olarak hizmet verecek.