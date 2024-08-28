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Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop için uyarı az önce geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:38
Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop için uyarı az önce geldi

Meteoroloji’den Sağanak Yağış Uyarısı: 28 Ağustos 2024 Çarşamba Günü Hangi İller Etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için beklenen hava durumu detayları:

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop için uyarı az önce geldi

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

MGM’nin uyarılarına göre; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yağışın etkisiyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGESEL YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Özellikle tarım alanlarında olası zararların önüne geçmek için önlemler alınması, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

UZMANLARDAN UYARILAR: HAZIRLIKLI OLUN!

Meteoroloji uzmanları, ani ve kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını öneriyor. Özellikle çatı ve su tahliye sistemlerinin kontrol edilmesi, araçların kapalı alanlara park edilmesi, seyahat edenlerin ise yola çıkmadan önce hava durumu raporlarını dikkatlice takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop için uyarı az önce geldi

GÜNÜN GENEL HAVA DURUMU

28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için genel hava durumu değerlendirmesi; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı yönünde.

GÜVENLİK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

  • Ani Sel ve Su Baskını Uyarısı: Kuvvetli yağış alan bölgelerde ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.
  • Yıldırım ve Dolu Tehlikesi: Gök gürültülü sağanak yağışların beraberinde yıldırım ve dolu riski getirdiği unutulmamalı. Açık alanlardan kaçınılmalı ve güvenli kapalı alanlara geçilmeli.
  • Ulaşımda Aksamalara Karşı Hazırlıklı Olun: Yoğun yağış nedeniyle yolların kayganlaşması ve görüş mesafesinin azalması bekleniyor. Sürücüler dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalı.

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