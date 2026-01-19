Efeler'de Muz Hasadı Başladı: Dalama'da 700 Ağaçtan 26-27 Ton Hedefi

Efeler Dalama Mahallesi'nde 4 dekarlık bahçede kurulan muz serasında hasat başladı; 700 ağaçtan sezonda 26-27 ton ürün hedefleniyor. Üretici TARSİM ile güvence aldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:55
Efeler'de Muz Hasadı Başladı: Dalama'da 700 Ağaçtan 26-27 Ton Hedefi

Efeler'de Dalama Mahallesi'nde muz hasadı başladı

4 dekar, 700 ağaç, 26-27 ton hedefi

Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde kurulan 4 dekarlik muz bahçesinde hasat sezonu açıldı. Bahçede bulunan 700 adet muz ağacı ile üreticinin sezonda 26-27 ton muz üretmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 5 yıldır muz yetiştiriciliği yapan üretici Hakan Özer'in bahçesinde gerçekleşen hasat programına Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katıldı. Müdür Mehmet Esen üreticiyle birlikte muzları hasat ederek bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dalama’da bulunan üreticimiz Hakan Özer’in muz hasadına eşlik ettik. Hakan Özer, 5 yıldır 4 dekar alanda muz yetiştiriciliği yapıyor. 700 adet muz ağacı var. Sezonda normal şartlarda 26-27 ton civarında muz üretimi yapıyor. Doğal afetlere karşı da önlemini almış, TARSİM sigortasını yaptırmış. Üreticimizi tebrik ediyor, hasadının bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Üretici Hakan Özer'in mahsullerini güvence altına almak amacıyla TARSİM sigortasını yaptırmış olması, üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

EFELER İLÇESİ DALAMA MAHALLESİ’NDE 4 DEKARLIK ALANDA KURULAN MUZ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN HASATTA, 700...

EFELER İLÇESİ DALAMA MAHALLESİ’NDE 4 DEKARLIK ALANDA KURULAN MUZ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN HASATTA, 700 AĞAÇTAN SEZONDA 26–27 TON ÜRÜN ALINMASI HEDEFLENİYOR.

EFELER İLÇESİ DALAMA MAHALLESİ’NDE 4 DEKARLIK ALANDA KURULAN MUZ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN HASATTA, 700...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi
7
Elazığ'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları