Efeler'de Muz Hasadı Başladı: Dalama'da 700 Ağaçtan 26-27 Ton Hedefi

Efeler'de Dalama Mahallesi'nde muz hasadı başladı

4 dekar, 700 ağaç, 26-27 ton hedefi

Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde kurulan 4 dekarlik muz bahçesinde hasat sezonu açıldı. Bahçede bulunan 700 adet muz ağacı ile üreticinin sezonda 26-27 ton muz üretmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 5 yıldır muz yetiştiriciliği yapan üretici Hakan Özer'in bahçesinde gerçekleşen hasat programına Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katıldı. Müdür Mehmet Esen üreticiyle birlikte muzları hasat ederek bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dalama’da bulunan üreticimiz Hakan Özer’in muz hasadına eşlik ettik. Hakan Özer, 5 yıldır 4 dekar alanda muz yetiştiriciliği yapıyor. 700 adet muz ağacı var. Sezonda normal şartlarda 26-27 ton civarında muz üretimi yapıyor. Doğal afetlere karşı da önlemini almış, TARSİM sigortasını yaptırmış. Üreticimizi tebrik ediyor, hasadının bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Üretici Hakan Özer'in mahsullerini güvence altına almak amacıyla TARSİM sigortasını yaptırmış olması, üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

