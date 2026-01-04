DOLAR
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı

Eğirdir’den gelen ana isale hattındaki boru patlağı Isparta Belediyesi ekiplerince onarıldı; Darıderesi’nden sağlanan su, çalışmalar tamamlanınca yeniden Eğirdir’den verilecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:48
Patlağın tespiti ve müdahale

Isparta’nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Eğirdir’den gelen ana isale hattında meydana gelen boru patlağı, Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.

Patlak, Büyük Gökçeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ekipler, hattaki hasarın yerini detaylı incelemeler sonucunda tespit etti. Zaman kaybetmeden kepçe yardımıyla kazı yapılarak boruya ulaşıldı. Yapılan incelemelerde borunun belirli bir bölümünde hasar olduğu belirlendi; patlayan kısım onarılarak kaynak işlemi gerçekleştirildi. Kaynak ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatta kontrollü şekilde yeniden su verildi.

Belediye açıklaması

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Veli Üstaş, ana hattaki patlak nedeniyle Isparta’ya Darıderesi Barajı’ndan su temini yapıldığını belirterek, çalışmaların sona ermesiyle yeniden Eğirdir’den su alınacağını söyledi.

Veli Üstaş, "35 kilometrelik ana su hattımız burası. Yoldan geçen vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce harekete geçtik. Aynı anda 3 boru patlağıyla mücadele ettik. Burası da üçüncü noktamız. Ekiplerimiz 24 saattir borularda yaşanan patlakları gideriyor. Şu anda Isparta’nın su ihtiyacını Darıderesi 1 Barajımızdan temin ediyoruz. Burada da çalışmaların sona ermesinin ardından Isparta’ya yeniden Eğirdir’den suyu vereceğiz" dedi.

Alanda yapılan kaynak çalışmalarının sona ermesiyle Isparta’ya yeniden Eğirdir’den su verilmeye başlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

