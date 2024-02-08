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Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan sonra herkes bu tarifle ekmeğini evde yapmak isteyecek!

Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan sonra herkes bu tarifle ekmeğini evde yapmak isteyecek! Ekmeğe yapılan peş peşe zamlardan sonra vatandaşlar bu tarifle bayram edecek. Evde en uygun fiyatlarla ekmek yapacağınız tarif açığa çıktı. İşte fırınlara veda edeceğiniz en ekonomik evde ekmek tarifi…