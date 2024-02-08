Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan sonra herkes bu tarifle ekmeğini evde yapmak isteyecek!
Ekmeğe yapılan peş peşe zamlardan sonra vatandaşlar bu tarifle bayram edecek. Evde en uygun fiyatlarla ekmek yapacağınız tarif açığa çıktı. İşte fırınlara veda edeceğiniz en ekonomik evde ekmek tarifi…
Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan dolayı kara kara ne yapacağınızı düşünüyorsanız; müjdenizi isteriz. Kara kara düşünceleriniz geride kaldı! Evde en ekonomik bütçeyle ekmek yapmanın sırrı açığa çıktı. 45 dakikada, kendi ekmeğinizi yapmanız mümkün. Bu saatten sonra ekmeğe vereceğiniz paralar geride kaldı. Siz bu tarifle ekmekçilere ekmek satacaksınız. İşte evde en ekonomik ekmek tarifi…
EVDE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ
- 4.5 su bardağı ölçüsünde un
- 2 su bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde toz şeker
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?
- Bir kaba ılık suyu, şeker ve mayayı ekleyerek karıştıralım.
- Mayısanın aktifleşmesi yaklaşık olarak 10 dakika sürecektir. Bu arada yoğurma kabına unu ve tuzu ekleyip mayalı suyu da ilave ederek güzelce yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 30 dakika dinlendirdikten sonra eşit büyüklükte 2 beze yapalım.
- Her bir bezeyi katlaya katlaya somun formunu alacak şekilde şekillendirelim. Fırın tepsisine ekmeği alıp üzerini temiz bir bezle örterek 20 dakika tepsi mayasında bekletelim.
- 1 yemek kaşığı yoğurdu 2 yemek kaşığı suyla karıştırarak ekmeğin üzerine sürüp, keskin bir bıçak yardımıyla çok derin olmayacak şekilde çizikler atalım.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırına, alt rafa bir kase içinde su koyarak ekmeği yerleştirelim. Bu yaptığımız aşama, ekmeğin kabuğunun oluşumu için önemli bir püf nokta.
- Ekmekler fırının orta rafında üzeri kızarana kadar pişene kadar bekletelim. Daha sonra fırından çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!