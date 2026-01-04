Eksi 22'de Oltaları Buz Tuttu: Eskişehirli Kampçı Çağlar Memiş

Zemzemiye Göleti'nde şaşırtan görüntüler

Eskişehir'den yola çıkan Çağlar Memiş ve arkadaşları, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Zemzemiye Göleti kenarında kamp kurdu. Macera tutkunu ekip, soğuk hava koşullarına rağmen balık tutmak için oltalarını suya attı.

Hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü bölgede gölet, yaklaşık 7 santimetre kalınlığında buzla kaplandı. Bu ekstrem sıcaklıkta ekip tarafından atılan oltalar kısa sürede buz tuttu.

Donan oltaları gören kampçılar şaşkınlık yaşadı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler, soğukla mücadele eden amatör balıkçıların azmi ve doğanın sert koşullarını gözler önüne serdi.

