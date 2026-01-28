Düzce'ye Haftada 10 Bin Kişi Hedefi: Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Kampusu 2026'da Hamle Yılı

Düzce'ye Haftada 10 Bin Kişi Hedefi: Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Spor Kampusu

2026'yı Düzce Belediyesi için 'Hamle Yılı' ilan eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eş zamanlı yürütülen projeleri yakından takip ediyor. Başkan Özlü, 100 proje kitabında yer alan projeleri tek tek inceleyerek çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Projeler şehre değer katacak

Hafta sonunu projelere ayıran Başkan Özlü, açılış için gün sayan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Kokoreççiler Çarşısı'nın ardından BELTAŞ Sanayi Sitesi'ndeki proje alanını inceledi. Hafta içinde de devam eden ziyaretlerde Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Spor Kampusu projeleri yerinde değerlendirildi. Başkan Özlü, projelerin Düzce'ye sağlayacağı sosyal, ekonomik ve sportif katkılara vurgu yaparak kent ihtiyaçlarına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Haftada 10 bin kişi Düzce'ye gelecek

Konuralp Gazi Atlı Spor Kampusu'nu ziyaretinde kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak özel bir projeye daha imza atacaklarını söyleyerek; "Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi projesine çok önem veriyoruz. İşin uzmanları ile birlikte çok güzel bir proje hazırladık. Şu anda projemizin etrafını duvarla çeviriyoruz. İnsanlar ata binmek için Düzce’ye gelecek. Düzce’yi cazibe merkezi haline getirecek bir proje. İnsanların Düzce’ye gelmesi için bir mazereti olması lazım. Biz Düzce’ye haftada en az 10 bin kişi getirmek istiyoruz. Burası o kadar güzel bir yer olacak ki tüm Düzce burayı konuşacak"

İki etaplı dev proje

Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi, 84 dönüm arazi üzerine kurulacak ve iki etap halinde hayata geçirilecek. İlk etapta açık ve kapalı manej tesisi, ahır, modern tribünler, pony maneji, pony ahırları, iniş-biniş alanları, kafeterya, soyunma odaları ve otopark yer alacak. İkinci etapta ise dev bir yarış maneji ve tır otoparkı planlanıyor. Proje tamamlandığında bölgenin cazibesinin artması ve sportive-turistik hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

