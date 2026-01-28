Düzce'ye Haftada 10 Bin Kişi Hedefi: Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Kampusu 2026'da Hamle Yılı

Dr. Faruk Özlü, 2026 Hamle Yılı'nda 100 projeyi takip ediyor; Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ile haftada en az 10 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:49
Düzce'ye Haftada 10 Bin Kişi Hedefi: Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Kampusu 2026'da Hamle Yılı

Düzce'ye Haftada 10 Bin Kişi Hedefi: Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Spor Kampusu

2026'yı Düzce Belediyesi için 'Hamle Yılı' ilan eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eş zamanlı yürütülen projeleri yakından takip ediyor. Başkan Özlü, 100 proje kitabında yer alan projeleri tek tek inceleyerek çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Projeler şehre değer katacak

Hafta sonunu projelere ayıran Başkan Özlü, açılış için gün sayan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Kokoreççiler Çarşısı'nın ardından BELTAŞ Sanayi Sitesi'ndeki proje alanını inceledi. Hafta içinde de devam eden ziyaretlerde Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi ve 19 Mayıs Spor Kampusu projeleri yerinde değerlendirildi. Başkan Özlü, projelerin Düzce'ye sağlayacağı sosyal, ekonomik ve sportif katkılara vurgu yaparak kent ihtiyaçlarına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Haftada 10 bin kişi Düzce'ye gelecek

Konuralp Gazi Atlı Spor Kampusu'nu ziyaretinde kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak özel bir projeye daha imza atacaklarını söyleyerek; "Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi projesine çok önem veriyoruz. İşin uzmanları ile birlikte çok güzel bir proje hazırladık. Şu anda projemizin etrafını duvarla çeviriyoruz. İnsanlar ata binmek için Düzce’ye gelecek. Düzce’yi cazibe merkezi haline getirecek bir proje. İnsanların Düzce’ye gelmesi için bir mazereti olması lazım. Biz Düzce’ye haftada en az 10 bin kişi getirmek istiyoruz. Burası o kadar güzel bir yer olacak ki tüm Düzce burayı konuşacak"

İki etaplı dev proje

Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi, 84 dönüm arazi üzerine kurulacak ve iki etap halinde hayata geçirilecek. İlk etapta açık ve kapalı manej tesisi, ahır, modern tribünler, pony maneji, pony ahırları, iniş-biniş alanları, kafeterya, soyunma odaları ve otopark yer alacak. İkinci etapta ise dev bir yarış maneji ve tır otoparkı planlanıyor. Proje tamamlandığında bölgenin cazibesinin artması ve sportive-turistik hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

(ALI-

Düzce’ye haftada 10 bin kişi gelecek

Düzce’ye haftada 10 bin kişi gelecek

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Gönül Köprüsü: Şehit Aileleri ve Gaziler Huzurevinde Buluştu
2
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
3
Muratpaşa’ya Erişilebilirlik Belgesi: Engelli Hizmetlerinde Örnek Uygulama
4
Yüksekova'da Sıcaklık Eksi 25 Derece: Seyir Halindeki Kamyonet Arızalandı
5
Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat
6
Yüksekova'da Buzlu Yolda Mahsur Kalan Minibüs Vatandaşlarca Kurtarıldı
7
Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları