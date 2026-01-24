Elazığ Çaydaçıra Kavşağı'nda Bembeyaz Kar Manzarası

Elazığ Çaydaçıra Kavşağı, akşam kar yağışıyla beyaza bürünüp ışıkların uyumuyla görsel bir şölene dönüştü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 01:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 01:09
Akşam karıyla ortaya çıkan simgesel görüntü

Elazığ’ın simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bembeyaz bir görünüme kavuştu.

Kent beyaza bürünürken, kavşakta bulunan; Elazığ’ın tüm ilçelerinin isimlerinin yer aldığı ve kentin simgesi olan Çaydaçıra efsanesini temsil eden heykel karla kaplanan manzarada öne çıktı.

Kar yağışı sonrası oluşan görüntü, hem sürücülerin hem de vatandaşların ilgisini çekti. Akşamın karanlığında ışıkların ve karın uyumu, kavşağı adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

