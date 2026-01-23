Eskişehir'de Yoğun Sis Çankaya Mahallesi'nde Görüşü Azalttı
Sabahın erken saatlerinde başlayan sis günlük hayatı ve trafikte aksamalara neden oldu
Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin özellikle yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde yoğunlaşan sis bulutu, binaları ve ağaçları neredeyse görünmez hale getirerek mahalle sakinlerinin ve işe çıkan sürücülerin gününü zorlaştırdı.
Mahallenin ana yolları ve ara sokaklarında görüş mesafesinin düştüğü, sürücülerin kısıtlı görüş nedeniyle dikkatli ilerlediği gözlendi.
