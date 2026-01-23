Eskişehir'de Yoğun Sis Çankaya Mahallesi'nde Görüşü Azalttı

Eskişehir'de sabah başlayan yoğun sis, Odunpazarı'na bağlı Çankaya Mahallesi'nde görüşü düşürüp günlük yaşam ve trafiği etkiledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan sis günlük hayatı ve trafikte aksamalara neden oldu

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin özellikle yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde yoğunlaşan sis bulutu, binaları ve ağaçları neredeyse görünmez hale getirerek mahalle sakinlerinin ve işe çıkan sürücülerin gününü zorlaştırdı.

Mahallenin ana yolları ve ara sokaklarında görüş mesafesinin düştüğü, sürücülerin kısıtlı görüş nedeniyle dikkatli ilerlediği gözlendi.

ESKİŞEHİR’DE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE TRAFİĞİ KISITLADI.

