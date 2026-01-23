Gercüş'te 58 Köy Ulaşıma Kapandı

Gercüş’te gece başlayan yoğun kar ve tipinin etkisiyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler 24 saat esasına göre yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:42
Batman’ın Gercüş ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe merkezinde ve yüksek rakımlı köylerde dün gece etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen karın kalınlığı, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aşarken, görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler seferber oldu

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ve İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri teyakkuza geçti. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla gece boyunca ana arterler ve grup köy yollarını açık tutmak için aralıksız çalışıldı. Ancak yağışın şiddetini artırması sonucu ilçeye bağlı 58 köyün yolu tamamen ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

