Elazığ'da 19,5 MWp GES projesi için sözleşme imzalandı

Elazığ Belediyesi, Şahinkaya'da 227 bin m² alana kurulacak 19,5 MWp GES için sözleşme imzaladı; yılda 35 milyon kWh üretim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:27
Şahinkaya Mahallesi'nde 227 bin m² alanda kurulacak santral yıllık 35 milyon kWh üretecek

Elazığ Belediyesi tarafından, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında 227 bin metrekare alanda kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı.

Elazığ Belediyesi, geleceğin enerjisi olan yenilenebilir enerji üretim çalışmaları doğrultusunda GES projesi ile kendi elektriğini üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce hayata geçirilen ve Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare arazi üzerine kurulan panellerle 0,99 megawatt kapasiteli elektrik üretimi devam ederken, bu tesisle yıllık 1 milyon 800 bin kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.

Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında kurulacak yeni GES, 19,5 MWp kapasiteye sahip olacak ve yıllık 35 milyon kWh enerji üretecek. Bu üretimle yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanabilecek ve üretimin 40 milyon kilogram karbon emisyonunun önlenmesine eşdeğer katkı sağlayacağı bildirildi. Projenin hem çevresel fayda sağlayacağı hem de Elazığ Belediyesi için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturacağı vurgulandı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından GES projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi gerçekleştirildi. Yüklenici firma, projenin 5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasını hedefliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını çevre ve enerji yatırımlarıyla destekleyerek şehrin geleceğine yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda GES projesinin yatırıma dönüştürülmesi ile birlikte hem çevreye duyarlı bir adım atılmış hem de Elazığ Belediyesi’ne sürdürülebilir bir gelir kaynağı kazandırılmış olacak" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

