Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları'nda Okçuluk Eğitimi Devam Ediyor

Eğitimin hedefleri ve uygulaması

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde okçuluk branşında temel eğitimler sürüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında yürütülen antrenmanlarda, sporcuların doğru teknikler üzerine sağlam temeller kurması amaçlanıyor.

Antrenmanlar duruş, tutuş ve nişan alma teknikleri ile başlayıp, sporcuların nefes kontrolü ve odaklanma yöntemleriyle hedefe konsantre olmalarını sağlamaya odaklanıyor. Yapılan atış tekrarları sayesinde istikrar ve isabet oranları artırılmaya çalışılıyor.

Çalışmalar, alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülüyor; sporcular bu süreçte disiplin, sabır ve özgüven kazanıyor.

Yetkili açıklaması

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen branşlara önem veriyoruz. Okçuluk, disiplin ve odaklanma kazandıran önemli bir spor dalıdır" dedi.

