Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları'nda Okçuluk Eğitimi Devam Ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Okulları'nda okçuluk temel eğitimleri; duruş, nefes kontrolü ve atış tekrarıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:05
Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları'nda Okçuluk Eğitimi Devam Ediyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları'nda Okçuluk Eğitimi Devam Ediyor

Eğitimin hedefleri ve uygulaması

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde okçuluk branşında temel eğitimler sürüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında yürütülen antrenmanlarda, sporcuların doğru teknikler üzerine sağlam temeller kurması amaçlanıyor.

Antrenmanlar duruş, tutuş ve nişan alma teknikleri ile başlayıp, sporcuların nefes kontrolü ve odaklanma yöntemleriyle hedefe konsantre olmalarını sağlamaya odaklanıyor. Yapılan atış tekrarları sayesinde istikrar ve isabet oranları artırılmaya çalışılıyor.

Çalışmalar, alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülüyor; sporcular bu süreçte disiplin, sabır ve özgüven kazanıyor.

Yetkili açıklaması

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen branşlara önem veriyoruz. Okçuluk, disiplin ve odaklanma kazandıran önemli bir spor dalıdır" dedi.

BİLECİK’TE OKÇULUK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

BİLECİK’TE OKÇULUK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

BİLECİK’TE OKÇULUK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
4
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
5
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
6
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi
7
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları