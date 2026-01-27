Elazığ'da Kar Yüzünden Aç Kalan Yaban Hayvanları Köye İndi

Tilki, tavşan ve sansarlar evlerin kenarlarına kadar indi; görüntüler kamerada

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Maden ilçesinin bir köyünde, kardan dolayı yiyecek bulamayan tilki, tavşan ve sansarlar köy içine girerek evlerin kenarlarına kadar indi.

Söz konusu anlar, köydeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanların yiyecek arayışı ve köy içinde dolaştıkları anlar yer alıyor.

Kar, bölgedeki doğal besin kaynaklarını kısıtladığı için doğada kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köylere inmeye başladı.

