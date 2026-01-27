Elazığ'da Kar Yüzünden Aç Kalan Yaban Hayvanları Köye İndi

Elazığ Maden ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, tavşan ve sansarlar köylere inerek evlerin kenarlarına kadar geldi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:54
Tilki, tavşan ve sansarlar evlerin kenarlarına kadar indi; görüntüler kamerada

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Maden ilçesinin bir köyünde, kardan dolayı yiyecek bulamayan tilki, tavşan ve sansarlar köy içine girerek evlerin kenarlarına kadar indi.

Söz konusu anlar, köydeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanların yiyecek arayışı ve köy içinde dolaştıkları anlar yer alıyor.

Kar, bölgedeki doğal besin kaynaklarını kısıtladığı için doğada kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köylere inmeye başladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

