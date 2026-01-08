Elazığ'da Kış Uykusuna Yatmayan Yılan Köylü Tarafından Kameraya Yakalandı

Köklüce köyünde beklenmedik görüntü

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Köklüce köyü kırsalında, soğuk havaya rağmen kış uykusuna yatmamış bir yılan görüldü. Olayı fark eden Musa Özturgut, karşılaştığı yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, mevsim kış olmasına rağmen yılanın hareket halinde olması ve çevrede dikkat çekici şekilde dolaşması yer alıyor. Yılanın aktif olması izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Hayrete düşüren görüntüler, bölge sakinleri arasında konuşulurken kaydı yapan kişi tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

