Elazığ'da Kış Uykusuna Yatmayan Yılan Köylü Tarafından Kameraya Yakalandı

Elazığ'ın Palu ilçesi Köklüce köyünde Musa Özturgut, kışa rağmen hareketli bir yılanı cep telefonuyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:47
Köklüce köyünde beklenmedik görüntü

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Köklüce köyü kırsalında, soğuk havaya rağmen kış uykusuna yatmamış bir yılan görüldü. Olayı fark eden Musa Özturgut, karşılaştığı yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, mevsim kış olmasına rağmen yılanın hareket halinde olması ve çevrede dikkat çekici şekilde dolaşması yer alıyor. Yılanın aktif olması izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Hayrete düşüren görüntüler, bölge sakinleri arasında konuşulurken kaydı yapan kişi tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

