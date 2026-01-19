Elazığ’da Rehabilitasyon ve Bakımevi Kurslarına Kar Tatili

Elazığ’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kreşler, rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslara Pazartesi ara verildi; bazı personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:14
Valilikten açıklama

Elazığ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik bazı eğitim ve bakım hizmetlerine ara verme kararı aldı.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslara Pazartesi günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecek. İlçelerde ise Kaymakamlar tarafından karar verilecektir" denildi.

Pazartesi günü için verilen ara; kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kursları kapsıyor. Ayrıca malul, engelli ve hamile personel ile belirlenen koşullardaki çalışanlar idari izinli sayılacak.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

