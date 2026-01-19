Elazığ'da UMKE 7 Saatte Karlı Yolları Aştı: 66 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Köy yolu açılarak UMKE ve sağlık ekipleri hastaya ulaştı
Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Çalkaya köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Köyde bulantı nedeniyle rahatsızlanan F.K. (66) için UMKE ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri devreye girdi. İş makineleriyle sürdürülen 7 saatlik çalışma sonucunda yol açıldı ve ekipler köye ulaşabildi.
UMKE ekipleri hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vakayı 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
