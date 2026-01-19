Iğdır'da Yoğun Kar: Ulaşım ve Don Uyarısı

Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent genelinde devam eden yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü, özellikle yüksek kesimlerde kış koşulları belirginleşti.

Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın Iğdır, Ağrı ve Kars genelinde 22 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer sürücüleri uyardı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülebileceği uyarısında bulundu. Ekipler ayrıca sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında kış lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Kar yağışının artmasıyla yüksek kesimler ve şehirlerarası yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların ve sürücülerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

