Düzce Bahçeşehir'de Kar Coşkusu: Horon, Halay ve Kayak

Bölge beyaza büründü, vatandaşlar kışın tadını çıkardı

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası Bahçeşehir bölgesi adeta kayak merkezine dönüştü. Kar kalınlığının artmasıyla bölgeye akın eden vatandaşlar, bir yandan kayak yapıp kızaklarla yokuşlardan kayarken, diğer yandan horon ve halay oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Kendi imkânlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan kayanlar ile müzik eşliğinde oynayanlar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

"Çok eğleniyoruz"

Caner Timurboğa: "Düzce’nin kış aylarındayız. Düzcelilerin buluştuğu yerdeyiz. Çok eğleniyoruz. Ortam şahane insanlar geç saate rağmen eğlenmeye geliyorlar. Aileler de çocukları ile birlikte buraya geliyor. Çok güzel bir ortam var. Bir yandan kayanlar var bir yandan horon ve halay oynuyorlar"

"Bursa’da böyle kar göremiyoruz"

Duygu Kartal: " Burada çok güzel kar yağıyor. Ben Bursa’dan geliyorum. Oraya hiç kar yağmıyor. Burada kar yağması beni çok mutlu etti. Ortam gayet güzel ve eğlenceli"

Yetkililer ise vatandaşları muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

