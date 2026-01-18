Bitlis'te Karla Mücadele Ekiplerinden Çeltikli'de Kritik Kurtarma

Bitlis'te karla mücadele ekiplerinden kritik kurtarma

Çeltikli köyünde sağlık ekiplerine güvenli erişim sağlandı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı ve zorlu yol ile hava şartlarına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansa alınarak güvenli biçimde hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bitlis’te zorlu doğa şartlarına rağmen başarılı kurtarma