Elazığ'da yeni yıl bereketi: soğuk hava kuzulama dönemini öne çıkardı

Elazığ'da soğuk havaların etkisiyle kuzulama dönemi erken başladı. Üreticiler, kış şartlarına rağmen kuzuları yaşatmak için yoğun mesai harcıyor.

Koyunlar kuzulamaya başladı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuzulama hareketliliği hız kazandı. Merkeze bağlı Nuralı köyü'nde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan İsmail Koç, temmuz ayında yapılan koç katımının bu yıl kuzulamanın erken başlamasına neden olduğunu ifade etti.

"Nuralı köyünde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Babamız, dedemiz, atalarımız bu mesleği yapıyor, biz de bu mesleği devam ettiriyoruz. Yıllardır elimizden geleni yapıyoruz. Malum kış ayı geldi, havalar soğudu. Havaların soğumasıyla beraber koyunlar kuzulamaya başladı. Malum biz yedinci ayda koçları koyunlara katıyoruz. Yaklaşık altı aylık bir süreçten sonra koyunlar kuzulamaya başlıyor. Bu da genelde ocak-şubat aylarına denk geliyor. Biz biraz erken kattığımız için koçları, aralık ayında kuzulama meydana geldi ve hala devam ediyor. Genelde günde iki ya da üç koyunumuz kuzuluyor" dedi.

Havaların soğuması doğum oranlarını artırıyor

Koç, soğuk havaların doğum sürecini olumlu etkilediğini belirterek, bazı koyunlarda ikiz doğumlar görüldüğünü ve zaman zaman süt yetersizliği yaşandığını söyledi. Üreticiler, kabul etmeyen veya sütü yetmeyen kuzuları kendi imkanlarıyla büyütüyor.

"Karın yağmasıyla beraber havaların soğuması doğum oranlarını artırıyor. Kar yağışının çok etkisi olmayabiliyor ama soğuğun doğum üzerinde kesinlikle etkisi var. Havalar soğuduğu zaman hayvan doğuma daha elverişli oluyor. Sıcakta kuzulama oranı düşebiliyor. Hayvanların yazın otlatılma durumuna ve beden kondisyonuna göre ikiz doğumlar da olabiliyor. İkiz getiren hayvanlarda bazen süt yetmeyebiliyor ya da annesi kuzuyu kabul etmeyebiliyor. Biz de bu kuzuları kendi emeğimizle emdirip doyurmaya çalışıyoruz. Şu an kuzular sabah akşam anneleriyle beraber. Yaklaşık bir ay sonra yavaş yavaş ayırıp yeme alıştıracağız. İki ay sonra da tamamen sütten kesip, sağım işlemine başlayacağız" şeklinde konuştu.

Üreticiler, soğuk kış koşullarına rağmen kuzuların sağlıklı büyümesi için gece gündüz çalışıyor; ikiz doğumlar ve süt yetersizliği gibi sorunlara pratik çözümlerle yanıt veriyorlar.

