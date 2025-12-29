Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı

Harput tepelerinden dron ile kaydedilen görüntüler, Elazığ kent merkezinin karla kaplandığını gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde etkili olan ve gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Dron Görüntüleri ve Görsel Şölen

Sis ve bulutların üzerinde çekilen dron görüntüleri, izleyicilere adeta bir görsel şölen sundu. Ortaya çıkan manzaralar, İzlanda ve Norveç'in meşhur kış tablolarını andırdı.

Görüntüleri izleyenler, ünlü manzaralarla kıyaslayarak, "Burası ne İzlanda ne Norveç, burası Elazığ" yorumunda bulundu. Harput'un beyaz örtüsü, şehir merkezinin siluetini daha da belirginleştirdi.

HARPUT’TAN DRON İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE ELAZIĞ KENT MERKEZİ KARLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ. SİS VE BULUTLARIN ÜZERİNDEKİ MANZARALAR, İZLANDA VE NORVEÇ’İ ARATMADI