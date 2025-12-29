DOLAR
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı

Harput'tan dronla çekilen görüntüler Elazığ'ı karla kaplarken, sis ve bulutların üstündeki manzaralar İzlanda ve Norveç'i aratmadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:06
Harput tepelerinden dron ile kaydedilen görüntüler, Elazığ kent merkezinin karla kaplandığını gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde etkili olan ve gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Dron Görüntüleri ve Görsel Şölen

Sis ve bulutların üzerinde çekilen dron görüntüleri, izleyicilere adeta bir görsel şölen sundu. Ortaya çıkan manzaralar, İzlanda ve Norveç'in meşhur kış tablolarını andırdı.

Görüntüleri izleyenler, ünlü manzaralarla kıyaslayarak, "Burası ne İzlanda ne Norveç, burası Elazığ" yorumunda bulundu. Harput'un beyaz örtüsü, şehir merkezinin siluetini daha da belirginleştirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

