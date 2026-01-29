Elazığ Şehir Lokantası'na Yoğun İlgi: Günde 600 Kişiye, 4 Çeşit Yemek 60 TL

Elazığ Şehir Lokantası, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde günde ortalama 600 kişiye hizmet veriyor; 4 çeşit yemek 60 TL.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:54
Elazığ Şehir Lokantası'na Yoğun İlgi

Elazığ’da hizmete giren Şehir Lokantası, ekonomik fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla kent sakinlerinin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Belediye yatırımı ve hizmet özellikleri

Hayata geçirilen yatırımlarla şehre katkı sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek hizmetlere imza atıyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde, toplam 300 metrekare kapalı alanda hizmet veren lokanta, günde ortalama 600 kişiye lezzetli ve sağlıklı yemek sunuyor.

Lokal, tam donanımlı modern mimari ve şık iç tasarımıyla konuklarına ekonomik şartlarda hizmet veriyor; menüde 4 çeşit yemek sadece 60 TL olarak tüketiciyle buluşuyor.

Vatandaşların görüşleri

İlk kez geldiğini söyleyen Hanifi Çimiş, "Şehir Lokantası’ndaki hijyene güvendiğim için burayı tercih ettim. Çalışanların iletişimi ve hizmeti de gayet iyi. Belediyenin denetiminde olduğu için Şehir Lokantası’nda gönül rahatlığı ile yemek yiyebiliyoruz. Bundan sonra sürekli gelmeyi düşünüyorum" dedi.

İsmail Demirtaş ise lokantanın doyurucu bir menüye sahip olduğunu belirterek, "Haftada birkaç kez Şehir Lokantası’na geliyoruz. Burada hijyen kuralları çerçevesinde çok temiz yemekler üretiliyor. Hizmet kalitesi de gayet iyi. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nı başarılı buluyorum ve kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

