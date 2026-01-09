Elazığ TSO Adayı Öner: 'Güçlü Ekonomi İçin Güçlü ve Özgür Basın'

Öner: Basın şehir için maliyet değil yatırım aracıdır. TSO öncülüğünde yerel basını güçlendirecek sistem, dijital dönüşüm ve etkin ortaklıklar planlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:09
Elazığ TSO Adayı Öner: 'Güçlü Ekonomi İçin Güçlü ve Özgür Basın'

Elazığ TSO Başkan Adayı Öner: "Güçlü Ekonomi İçin Güçlü ve Özgür Basın"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkan Adayı Nurullah Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen buluşmada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öner, gazetecilerle sohbetinin ardından basına yönelik yol haritasını paylaştı.

Öner, basının sadece maddi sorunlarla sınırlı bir mesele olmadığını vurgulayarak, temel sorunun basının şehir ekonomisinin stratejik bir parçası olarak görülmemesi olduğunu söyledi. Bu bakışı değiştirmek için sistemli ve sürdürülebilir çözümler geliştireceklerini belirtti.

Planın ayrıntılarını aktaran Öner, TSO çatısı altındaki üyelerin ilan, tanıtım ve duyuru ihtiyaçlarını yerel basın üzerinden planlayan organize bir sistem kurulacağını açıkladı. Üyelerin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlı, adil ve şeffaf biçimde yerel basınla paylaşılacağını, böylece hem görünürlük hem de gelir sürekliliği sağlanacağını söyledi.

Öner, fuar, zirve ve ekonomi etkinliklerinde yerel basının resmi tanıtım ortağı olarak sürece dahil edileceğini ifade etti. "Tüm organizasyonlarda basın etkinlik planlamasının merkezinde yer alacak ve görünürlüğü artıracak şekilde entegre edilecek" dedi.

Dijital dönüşüm ve içerik üretimi alanında TSO öncülüğünde eğitim ve destek programları uygulanacağını duyuran Öner, amaçlarının basının dijital reklam gelirlerini artırmak ve yeni içerik modelleriyle ekonomik dayanıklılığını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Öner, yaklaşımının özünü şöyle özetledi: "Basın, şehir için bir maliyet değil, yatırım aracıdır." Eleştiren değil yön gösteren bir basın anlayışını destekleyeceklerini ve TSO ile basın arasındaki iletişimin sürekli ve açık tutulacağını belirtti.

"Hedef, günü kurtarmak yerine geleceği birlikte inşa etmektir. Güçlü bir Elazığ ekonomisi, güçlü ve özgür bir basınla mümkündür. Basının sürdürülebilirliği ve etkinliği, şehrin ortak menfaatidir. Bu anlayışla hareket ederek basını Elazığ kalkınmasının stratejik paydaşı konumuna taşıyacağız" diye konuştu.

ELAZIĞ TSO BAŞKAN ADAYI NURULLAH ÖNER, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR...

ELAZIĞ TSO BAŞKAN ADAYI NURULLAH ÖNER, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR OTELDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. BURADA BASIN ÇALIŞANLARIYLA SOHBET EDEN ÖNER, DAHA SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ELAZIĞ TSO BAŞKAN ADAYI NURULLAH ÖNER, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları