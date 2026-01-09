Elazığ TSO Adayı Öner: 'Güçlü Ekonomi İçin Güçlü ve Özgür Basın'

Elazığ TSO Başkan Adayı Öner: "Güçlü Ekonomi İçin Güçlü ve Özgür Basın"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkan Adayı Nurullah Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen buluşmada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öner, gazetecilerle sohbetinin ardından basına yönelik yol haritasını paylaştı.

Öner, basının sadece maddi sorunlarla sınırlı bir mesele olmadığını vurgulayarak, temel sorunun basının şehir ekonomisinin stratejik bir parçası olarak görülmemesi olduğunu söyledi. Bu bakışı değiştirmek için sistemli ve sürdürülebilir çözümler geliştireceklerini belirtti.

Planın ayrıntılarını aktaran Öner, TSO çatısı altındaki üyelerin ilan, tanıtım ve duyuru ihtiyaçlarını yerel basın üzerinden planlayan organize bir sistem kurulacağını açıkladı. Üyelerin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlı, adil ve şeffaf biçimde yerel basınla paylaşılacağını, böylece hem görünürlük hem de gelir sürekliliği sağlanacağını söyledi.

Öner, fuar, zirve ve ekonomi etkinliklerinde yerel basının resmi tanıtım ortağı olarak sürece dahil edileceğini ifade etti. "Tüm organizasyonlarda basın etkinlik planlamasının merkezinde yer alacak ve görünürlüğü artıracak şekilde entegre edilecek" dedi.

Dijital dönüşüm ve içerik üretimi alanında TSO öncülüğünde eğitim ve destek programları uygulanacağını duyuran Öner, amaçlarının basının dijital reklam gelirlerini artırmak ve yeni içerik modelleriyle ekonomik dayanıklılığını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Öner, yaklaşımının özünü şöyle özetledi: "Basın, şehir için bir maliyet değil, yatırım aracıdır." Eleştiren değil yön gösteren bir basın anlayışını destekleyeceklerini ve TSO ile basın arasındaki iletişimin sürekli ve açık tutulacağını belirtti.

"Hedef, günü kurtarmak yerine geleceği birlikte inşa etmektir. Güçlü bir Elazığ ekonomisi, güçlü ve özgür bir basınla mümkündür. Basının sürdürülebilirliği ve etkinliği, şehrin ortak menfaatidir. Bu anlayışla hareket ederek basını Elazığ kalkınmasının stratejik paydaşı konumuna taşıyacağız" diye konuştu.

ELAZIĞ TSO BAŞKAN ADAYI NURULLAH ÖNER, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR OTELDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. BURADA BASIN ÇALIŞANLARIYLA SOHBET EDEN ÖNER, DAHA SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU