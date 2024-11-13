Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Havaların soğumaya başladığı kombilerin açıldığı şu günlerde vatandaş ısınma konusunda harekete geçti. Doğalgaz faturalarının artmasıyla birlikte, birçok kişi hem ısınmak hem de maliyetleri düşürmek için alternatif yöntemler arayışına girdi.





ENERJİ TÜKETİMİNE BÜYÜK ZAM





1 Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 38’lik zam, hanelerin bütçesinde önemli bir yük oluştururken, uzmanların düşük fatura gelmesi adına uyarıları da devam ediyor. Doğru bakım ve önlemler ile enerji giderlerini azaltmanın mümkün olduğunu ifade eden uzmanlar, tasarruf yapmak isteyenlere çeşitli öneriler sunuyor.





BAKIM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR





Hürriyet’te yayımlanan habere göre, petek temizliği yaptırmanın maliyeti ALTI peteğe kadar ortalama 1200 ila 1700 TL arasında değişirken, kombi bakımı da dahil edildiğinde toplam maliyet 2000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak tek seferlik yapılacak olan bu işlemlerin, kış boyunca faturaları yarı yarıya düşüreceği belirtilmiş bulunuyor. Uzman değerlendirmelerine göre sadece bu önlem ile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf etmek mümkün.









KOMBİ BAKIMINI YETKİLİ SERVİSLER YAPMALI





Kombi bakımlarının yapılması ve nerede ve kime yaptırılacağı konusu da büyük önem arz ediyor. Düzenli bakımın önemini vurgulayan DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut, "Kombilerinizi dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı çalıştırmalısınız. Güvenlik için mutlaka yetkili servislerden destek alın," diyerek uyarıda bulundu.





Kombiyi Doğru Kullanma Yöntemleri





Doğru kullanım alışkanlıkları ile doğalgaz tasarrufunun sağlanabileceğine dikkat çeken Erkut, kombi kapatıp açmanın hem yakıt tüketimini artırdığını hem de cihazın ömrünü kısalttığını belirtti. Erkut, bunun yerine, "Kombiyi düşük ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlar," önerisinde bulundu.



