Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Geçtiğimiz akşam asgari ücret zammının açıklanması akabinde geriye emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam açıklaması kalırken, emekli maaşlarına yapılacak olan zam konusunda da çeşitli hesaplamalar ve iddialar ortaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Bu kapsamda emekli maaş zammının da asgari ücret zammına eşitleneceği iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.









YENİ YILDA UMUTLAR TÜKENECEK Mİ?





Türkiye, 2025 yılına yaklaşırken, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren zam oranları nihayet netleşmeye başladı. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşları konusundaki tahminleriyle adından sıkça söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yine nokta atışı tahminleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıklamasıyla birlikte, Erdursun'un daha önceki tahminlerinin ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Peki, bu durum emekliler için ne anlama geliyor? İşte detaylar…









EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?



