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Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Geçtiğimiz akşam asgari ücret zammının açıklanması akabinde geriye emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam açıklaması KALDI

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:36
Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Geçtiğimiz akşam asgari ücret zammının açıklanması akabinde geriye emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam açıklaması kalırken, emekli maaşlarına yapılacak olan zam konusunda da çeşitli hesaplamalar ve iddialar ortaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Bu kapsamda emekli maaş zammının da asgari ücret zammına eşitleneceği iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.  


Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi


YENİ YILDA UMUTLAR TÜKENECEK Mİ? 

Türkiye, 2025 yılına yaklaşırken, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren zam oranları nihayet netleşmeye başladı. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşları konusundaki tahminleriyle adından sıkça söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yine nokta atışı tahminleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıklamasıyla birlikte, Erdursun'un daha önceki tahminlerinin ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Peki, bu durum emekliler için ne anlama geliyor? İşte detaylar… 


Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi


EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLACAK? 


Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun’a göre, emekliler için altı aylık enflasyon farkı yüzde 17 olarak gerçekleşecek. Ancak Erdursun, bununla da kalmayacağını, refah payı eklenerek bu oranın yüzde 25’e tamamlanacağını brelirtti.  

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