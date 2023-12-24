Emekliler turnayı gözünden vurdu! SGK bedava tatile gönderiyor: Tek yapmanız gereken bu!

SGK'nın emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı bir yeni uygulama, genel sağlık sigortası kapsamında kaplıca tedavilerini de kapsıyor. Bu durum Türkiye genelinde kaplıca uygulamalarından ücretsiz yararlanan pek çok emekliyi etkiliyor. Peki kaplıca bakımlarının detayları nelerdir ve nasıl kullanılır? Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi haberimizin detaylarında..

SGK'dan yeni uygulama!

SGK'nın bu yeni uygulaması kapsamında kaplıca bakımlarını daha kolay, ulaşılabilir ve uygun fiyatlı hale getiriyor. Bu hizmet emeklilere Türkiye genelindeki bütün kaplıca tesislerinden ücretsiz yararlanma olanağı sağlamaktadır. Ücretsiz kaplıca uygulamalarından yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle bir sağlık kuruluşundan fizyoterapi ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu rapor emeklilerin ücretsiz kaplıca uygulamalarından yararlanmasına olanak tanıyor. Sağlık saporu alan mekliler de bir tatil yerine başvurarak altı ay geçerli bir sevk belgesi de alabilir.





SGK, seyahat masraflarını da karşılıyor!

Emeklilerin yol masrafları da SGK tarafından karşılanıyor. Emekliler ayrıca SGK'ya ibraz edilen seyahat masraflarını da geri alep edebilir. Seyahat masrafları şehir içi transferlerde günlük 23 TL, şehirlerarası transferlerde günlük 46 TL'dir. SGK kapsamındaki spa tesislerinin listesine kaplica.sgk.gov.tr ​​adresinden ulaşılabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme ruhsatı verilen bu tesislere emekliler başvurabilmektedir. Peki, kaplıca tedavilerinde amaç nedir?

Amaç yaşam kalitenizi arttırmak..

Bu yeni uygulamanın emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması ve tıbbi hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor. Emekliler, Sağlık Bakanlığı raporu alarak bu hizmetten faydalanabilmektedir.