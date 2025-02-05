-Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Emekliye Üçlü Müjde: Milyonların Bilmediği Haklar

Son dönemde emeklilik ve sosyal güvenlik alanında önemli gelişmeler yaşanmakta. Emeklilik şartları sürekli değişirken, özellikle dul maaşı ve yetim aylığı konusunda emekli vatandaşlar için belirgin avantajlar ortaya çıkıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar için yapılan düzenlemeler, prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresi gibi kriterlerde önemli kolaylıklar sağlıyor.

Emekliye Birden Çok Maaş Alma İmkanı

Çalışma hayatı boyunca sigorta primi ödeyen ve emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar, emekli olduklarında kendi birikimleri ile maaş alıyor. Ancak bazı özel durumlar, emeklilere birden fazla maaş alma imkanı sunuyor. Özellikle eşini kaybedenler, dul aylığı veya ölüm aylığı adı verilen bir maaş almaya hak kazanıyor. Bu maaş, vefat eden sigortalının prim gün sayısına ve diğer koşullara bağlı olarak hesaplanıyor

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Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları

Dul veya yetim aylığı almak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. 1 Ekim 2008 sonrası Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan sigortalılar için 1800 gün, SSK mensupları için ise 900 gün prim ödeme şartı bulunmakta.

Maaş Oranları ve Çalışan Emekliye Müjde

Emekliler, %50 – %75 oranında bir maaş bağlanıyor. Gelir durumu olmayanlar, eşinden kalan maaşın %75’ini alabilirken, emekli olduğunda bu oran %50’ye düşüyor. Çalışan emekliler ise hem kendi maaşlarını hem de ölen eşlerinin maaşının %50’sini almanın yanında, çalıştıkları işten de üçüncü bir maaş alma hakkına sahip. Böylece kişi, kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı yerden aldığı maaşla toplamda üç ayrı gelir elde edebilir.