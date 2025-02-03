DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,91 0,88%
ALTIN
3.235,93 -0,32%
BITCOIN
3.451.191,92 1,95%

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Çankırı Orta'da, yaşlılara yönelik ücretsiz barınma imkanı sunan Yaşlı Konukevi projesi hayata geçti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:21
Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı’nın Orta Belediyesi tarafından başlatılan Yaşlı Konukevi projesi, özellikle kış aylarında dezavantajlı yaşlı bireylere destek sunuyor. Proje kapsamında, Orta ilçesi'nde 32 odadan oluşan bir konukevi hizmet vermeye başladı ve yaklaşık 60 yaşlıya ücretsiz barınma imkanı sağlamaya başladı.

Kış mevsiminde, yalnız yaşayan yaşlılar için güvenli bir barınma alanı sunan bu projede, misafirler için ücretli konaklama seçenekleri de yer alıyor. Bu destek ile, yaşlı bireylerin zor kış koşullarında hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor.

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Projenin Tanıtım Etkinliği

Yaşlı Konukevi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok önemli isim bir araya geldi. Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, programda yaptığı konuşmada, "yaşlısına saygı göstermeyenin kimseye saygısının olmayacağı" ifadesiyle projeye verdikleri önemi vurguladı.

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, projenin Türkiye'de otel konseptinde bir ilk olduğuna belirtti. Taşçı, "Yaşlı Konukevi, kırsaldaki dezavantajlı kesimlere istihdam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yalnız ve kimsesiz yaşlılara hizmet etmeyi amaçlıyor," dedi. Ayrıca, bu projeyle birlikte yaşlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almasının hedeflendiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı
2
Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!
3
65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor
4
Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi
5
Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi
6
Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak
7
Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor