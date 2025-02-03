Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı’nın Orta Belediyesi tarafından başlatılan Yaşlı Konukevi projesi, özellikle kış aylarında dezavantajlı yaşlı bireylere destek sunuyor. Proje kapsamında, Orta ilçesi'nde 32 odadan oluşan bir konukevi hizmet vermeye başladı ve yaklaşık 60 yaşlıya ücretsiz barınma imkanı sağlamaya başladı.

Kış mevsiminde, yalnız yaşayan yaşlılar için güvenli bir barınma alanı sunan bu projede, misafirler için ücretli konaklama seçenekleri de yer alıyor. Bu destek ile, yaşlı bireylerin zor kış koşullarında hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor.

Projenin Tanıtım Etkinliği

Yaşlı Konukevi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok önemli isim bir araya geldi. Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, programda yaptığı konuşmada, "yaşlısına saygı göstermeyenin kimseye saygısının olmayacağı" ifadesiyle projeye verdikleri önemi vurguladı.

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, projenin Türkiye'de otel konseptinde bir ilk olduğuna belirtti. Taşçı, "Yaşlı Konukevi, kırsaldaki dezavantajlı kesimlere istihdam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yalnız ve kimsesiz yaşlılara hizmet etmeyi amaçlıyor," dedi. Ayrıca, bu projeyle birlikte yaşlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almasının hedeflendiği ifade edildi.