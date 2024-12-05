Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Ülkemizde emekli sayısı sürekli artış göstermeye devam ediyor. Ancak emekli maaşları, sadece günü kurtarmaya yeterken, extra masrafların karşılanması adına yetersiz kalmakta iken, emeklilere özel olarak bazı destek programları devreye alınmaya devam ediyor. Emeklileri yakından ilgilendiren son destek de onların sosyal hayatını hareketlendirmek adına alınmış iken, Kuşadası'nda yer alan Charisma De Luxe Hotel, Türkiye'de bir ilke imza atarak emekliler için kapılarını sonuna kadar açtığını belirtmiş bulunuyor. Düzenlenen proje kapsamında, önümüzdeki bir yıl içerisinde yaklaşık 500 emeklinin, Kuşadası’ndaki otelde ücretsiz konaklaması sağlanacak. Halil İbrahim Çevik, otelin yönetim kurulu başkanı olarak, “Bu kadar otel varken, emeklilerin tatil yapamamasını kabul edemiyorum,” açıklamasında bulunarak emeklinin yanında olduklarını belirtti.

TEK OTELDE 500 EMEKLİYE TATİL FIRSATI

Proje kapsamında, bir yıl boyunca 500'e yakın emekli, Charisma De Luxe Hotel'de ücretsiz olarak konaklayacak. Her ay 40 emeklinin yararlanacağı bu eşsiz fırsat, öncelikle denize uzak olan şehirlerde yaşayan emekliyi ilgilendirecek.

EMEKLİYE KUŞADASINDA BEDAVA TATİL

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Pınarbaşı’ndan gelen ilk grup emekli, otelin sunduğu imkanlardan faydalanarak hem otelde konakladığı hem de çevredeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiği açıklaması yapılırken, her ay 40 emeklinin yararlanacağı bu imkân sayesinde, yılda toplamda 500 emeklinin tatil yapması hedefleniyor.

EMEKLİLERE SOSYAL DESTEK VE SAĞLIK DESTEĞİ İMKANI SAĞLANACAK

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de sağlık taramaları ve sosyal aktiviteler olduğu belirtilirken, Charisma De Luxe Hotel’in anlaşmalı olduğu sağlık kurumları aracılığıyla emeklilerin sağlık kontrollerinin yapılacağı da belirtildi. Emekliye özel olarak konaklamaları boyunca farklı kültürel ve tarihi geziler düzenlenecek. Şirince ve Efes gibi yerlerin gezilmesi, emeklilerin hem eğlenmesini hem de sağlık açısından bakım görmesini sağlayacağı açıklandı.

DİĞER OTELLERE DE EMEKLİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Halil İbrahim Çevik, projeye katkıda bulunmak isteyen diğer otel sahiplerine de duyurusunu yaparak, “Türkiye’deki tüm oteller bu projeye dahil olabilir ve aylık sadece 20-30 emekliyi misafir ederek milyonlarca emeklinin tatil yapmasına katkıda bulunabilir,” dedi.