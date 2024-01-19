En az 17 bin TL maaşla işe alım yapılacak! İlkokul, lise, ön lisans mezunları dikkat

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu adaylara yönelik büyük bir istihdam fırsatı sunarak toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR, Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleriyle gerçekleştirilecek alımlar için ilanlarını duyurdu.

İlköğretim mezunu adaylara yönelik bu istihdam imkanı, farklı kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleri ile iş arayanlara kapılarını açıyor. Başvurular için KPSS puanı şartı aranıp aranmadığı kurum bazında değişiklik gösterirken, bazıları KPSS puanı talep etmezken, bazıları ise en az KPSS 50 puanı şartını koşuyor.





Adaylar, başvuru şartları ve ilan detaylarına, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Başvurular, e-devlet şifresiyle yapılabileceği gibi, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan başvuru linki üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.





Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sağlık problemi bulunmamak, takım çalışmasına yatkın olmak, kişisel temizliğine önem veren, tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak, 18-40 yaş aralığında bulunmak gibi kriterler bulunuyor.

İŞKUR'un sunduğu bu istihdam fırsatı, özellikle düşük eğitim seviyesine sahip olan adaylar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Temizlik görevlisi pozisyonları için yapılacak olan alımlar, iş arayanlara iş gücü piyasasında aktif bir rol oynama şansı tanıyacak. Başvuru süreciyle ilgili detaylar ve ilanlara ulaşmak için adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.