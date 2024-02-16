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En az lise mezunu KPSS 50 puanla, bahçivan, temizlikçi, büro ve sağlık personeli olma fırsatı

Giresun Üniversitesi, bünyesinde istihdam etmek üzere farklı alanlarda sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve KPSS’den belirli bir puan almış olması gerekiyor. Başvurular 16 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:30
En az lise mezunu KPSS 50 puanla, bahçivan, temizlikçi, büro ve sağlık personeli olma fırsatı

Giresun Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alıyor! Başvuru Koşulları ve Süresi Belli Oldu

Giresun Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, İlk Defa Atanacaklara Uygulanacak Usul ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak.

Giresun Üniversitesi'ne Alınacak Personel Sayısı ve Branşları

personel alımı

Giresun Üniversitesi, toplam 30 sözleşmeli personel alacak. Alınacak personellerin branşları şöyle:

Lise Mezunu: 2 Bağ-Bahçe Bakımı/Temizlik/Basit Bakım Onarım, 14 Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti

Ön Lisans Mezunu: 2 Büro Personeli, 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Tekniker

Lisans Mezunu: 3 Kütüphaneci, 7 Büro Personeli

Giresun Üniversitesi Personel Alım Başvuru Şartları Neler?

Sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.

Bunun yanında, adayların 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları şart.

Branşlara Göre Özel Şartlar

Giresun Üniversitesi, alacağı sözleşmeli personeller için ayrıca şu özel şartları arıyor:

Bağ-Bahçe Bakımı/Temizlik/Basit Bakım Onarım alımı için adayların, herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmaları, en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti alımı için adayların, herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmaları gerekiyor.

Büro Personeli alımı için adayların, ilgili ön lisans veya lisans programından mezun olmaları gerekiyor.

Diğer Sağlık Personeli alımı için adayların, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

Tekniker alımı için adayların, elektrik veya elektronik ön lisans programından mezun olmaları gerekiyor.

Kütüphaneci alımı için adayların, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin kütüphanecilik bölümünden mezun olmaları gerekiyor.

Giresun Üniversitesi Personel Alım Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak, istenilen belgelerle birlikte 16 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 16 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için KPSS şartı var mı?

Evet, Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için KPSS’den en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için hangi branşlar var?

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için bağ-bahçe bakımı/temizlik/basit bakım onarım, ısıtma/temizlik/basit bakım onarım hizmeti, büro personeli, diğer sağlık personeli, tekniker ve kütüphaneci branşları var.

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru formu nereden alınabilir?

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru formu, Giresun Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden veya üniversite binasından alınabilir.

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