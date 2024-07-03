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En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından personel alımı yapılacağına dair bir iş ilanı oluşturuldu. İşe alım için neler gerekli… Kimler başvuruda bulunabilir ? İşte merak edilenler…

Yayın Tarihi: 03.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:17
En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün

SYDV PERSONELİ ALINACAK… KPSS ŞARTI BİLE YOK….

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından personel alımı yapılacağına dair bir iş ilanı oluşturuldu. İşe alım için neler gerekli… Kimler başvuruda bulunabilir ? İşte merak edilenler…

iş

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bulunduğu ilçedeki ihtiyaç sahiplerine maddi yada nakdi anlamda destek sağlıyor. Bu bağlamda da kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 4 temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Başvuruların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar alınacağı belirtilirken başvuracak kişilerin kadın ya da erkek olabileceği de belirtildi.

BAŞVURU DA İSTENEN ÖZELLİKLER

Başvuru yapmak isteyen kişilerin bazı şartları taşıyor olması da istenenler arasında. Buna göre de adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları ve B sınıfı ehliyeti olması isteniyor. Ayrıca başvuracak adayların adli veya idari bir engellerinin bulunmaması ve en az okur-yazar olması da istenenler arasında. Adayların Yaşlı bakımı, gerontoloji gibi alanlarda eğitim almış olması veya ilgili sertifikalara sahip olması da istenenler arasındadır. Adaylar 1 temmuza kadar başvuru sürecini tamamlamış olması gerekmektedir. Başvurular Kangal ‘ye yapılarak alınacak. Adaylar başvuru sırasında kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, fotoğraf, sağlık raporu ve varsa eğitim veya sertifika belgelerini de yanında bulundurmalılar.

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