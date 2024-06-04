En az ön lisans mezunlarına iş fırsatı! Belediyeye zabıta memuru alımı yapılacak

Karabağlar Belediyesi, kadrosuna Ön Lisans mezunu Zabıta Memuru alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında 8 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alınacak.

Kontenjan dağılımı, toplamda 8 kişilik kadronun 1 kadın ve 7 erkek zabıta memurundan oluşacağını gösteriyor. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmama gibi önemli şartlar yer alıyor.





Özel başvuru şartları arasında ise, başvuran adayların öğrenim itibarıyla ilgili bölümlerden mezun olmaları ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 65 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce çalıştığı kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları gerekiyor. Boy ve kilo şartlarına da özen gösterilmesi bekleniyor. Başvuruların 22 - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, belirtilen adres üzerinden şahsen yapılacağı duyuruldu.

Karabağlar Belediyesi'nin Zabıta Memuru alımı, İzmir'de istihdam fırsatı arayanlar için önemli bir imkan sunuyor. Bu kapsamlı alım, belediyenin hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmaya yönelik adımlarından sadece biri olarak değerlendiriliyor.