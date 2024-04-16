En çapkın burçlar belli oldu! 5 burç flört etmeyi çok seviyor

Aşk ve ilişkilerde en flörtöz burçların hangisi olduğu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bu burçların hangileri olduğuna haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

FLÖRT KONUSUNDA USTA OLAN BURÇLAR

Aslan Burcu: Aslan ateş elementinin temsilcisi olarak bilinir. Aslan burcu kendine olan yüksek güven ile bilinir ve bu güveni göstermekten de çekindikleri görülmez. Bundan dolayı da flört ederken risk almak onlar için sorun değildir.

Terazi Burcu: Flört etmekte usta olan bir diğer burç da Terazi burcudur. Teraziler için ilişkilerde romantizm oldukça önemlidir. Teraziler karşısındaki kişiyi mutlu etmeyi bilirler.

İkizler Burcu: İkizler burcu hava elementinin temsilcisidir. İkizler flörtözlerdir. Flört İkizler burcu için eğlenceli bir sohbet gibidir. Çapkınlıklarıyla dikkatleri üzerlerine çekerler.





Yay Burcu: Ateş elementinin temsilcilerindendir. Yaylar maceraperestlerdir. Özgür ruhlulardır. Bundan dolayı kısa ilişkiler yerine uzun ilişkileri yeğlerler. Eğer gerçekten seviyorlarsa flörtöz bir ilişki yaşarlar.

Akrep Burcu: Flörtöz burçlardan bir diğeri de Akreplerdir. İlişkilerinde sadakatli ve tutkululardır. Bundan dolayı da flörtü tutku ile yaparlar.