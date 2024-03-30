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En lezzetli börek meğer böyle yapılıyormuş! Kimsenin bilmediği o tüyo

Börek yapmanın püf noktaları sıralanırken dünyanın en kolay ve en lezzetli böreği için yapılması gerekenler belirlendi. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan börek yapmanın sırrı haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:23
En lezzetli börek meğer böyle yapılıyormuş! Kimsenin bilmediği o tüyo

Pratik ve lezzetli sofraların vazgeçilmezi olan börek, herkesin evinde rahatlıkla yapılabileceğinden tarif arayışına girimektedir. Börekçilerin yıllardır sakladığı ve yalnızca ustaların bildiği o püf noktaları araştıranlara özel açıklama geldi.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ
Sosu İçin Malzemeler:
1/2 su bardağı ile süt
1/2 çay bardağı ile sıvı yağ
1/2 su bardağı ile soda
2 tane orta boy yumurta
1 çay kaşığı ile tuz
tava böreği yapılışı
İç Harcı İçin Malzemeler:
4 tane haşlanmış patates
1 çay kaşığı ile tuz
1/2 çay kaşığı ile karabiber
1 çay kaşığı ile pul biber
1,5 su bardağı ile rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı ile beyaz peynir (yumuşak, ufalanmış)
1/2 demet kıyılmış maydanoz.

Diğer Malzemeler:
3 tane yufka
1/2 su bardağı ile kaşar peyniri
3 tatlı kaşığı ile tereyağı

YAPILIŞI
Bir kase içerisinde süt, yağ, soda, yumuta ve tuz alınarak karıştırılır. 4 tane patates haşlanarak pire kıvamına getirilerek içerisine tuz, karabiber, pul biber, rendelenen kaşar peyniri ve beyaz peynir eklenip karıştırılır. Yarım demet ince doğranan maydonoz eklenerek karıştırılarak bol malzemeli harç elde edilir.
Yufakalar sırayla tezgaha alınarak hazırlanan sostan eklenir ve iç malzemeler ağıtılarak yufkanın alt kısmından yukarıya doğru sarılır. Sarma işlemi sonrasında bir ucunu içe kıvırarak rulo haline getirilir.
Diğer yufkalarda sarılarak tavaya alınır ve pişirme aşamasına geçilir. Tavayı ısıtalım ve tereyağını ekleyerek eritilir. Rulo haline gelen ilk yufkyanın tavanın ortasına ve diğerleri etrafına serilir. Kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

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