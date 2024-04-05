En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Bu üç basit sırrı uygulayarak, artık siz de ustaların elinden çıkmış gibi nefis makarnalar hazırlayıp, ailenize ve arkadaşlarınıza gururla sunabileceksiniz.