En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Bu üç basit sırrı uygulayarak, artık siz de ustaların elinden çıkmış gibi nefis makarnalar hazırlayıp, ailenize ve arkadaşlarınıza gururla sunabileceksiniz. İşte makarna yapmanın püf noktaları:
- Makarna suyunuza bir tutam tuz serpmeyi ihmal etmeyin; çünkü tuz, makarnanın doğal tadını güçlendirir ve kaynama sıcaklığını artırarak pişme süresini kısaltır. Her litre su için bir yemek kaşığı tuz, bu sihirli dönüşüm için genellikle yeterlidir.
- Makarna suyunuza bir tutam tuz serpmeyi ihmal etmeyin; çünkü tuz, makarnanın doğal tadını güçlendirir ve kaynama sıcaklığını artırarak pişme süresini kısaltır. Her litre su için bir yemek kaşığı tuz, bu sihirli dönüşüm için genellikle yeterlidir.
- Makarnanız piştikten sonra, onu hemen sos ile karıştırmak yerine, birkaç dakika bekletmek önemlidir. Bu süre zarfında makarna, sosu daha verimli bir şekilde emer ve lezzetler birbirine daha iyi geçiş yapar.